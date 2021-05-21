Sivas'ta kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi
Bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle camilerde yağmur duası yapıldı.
Bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle camilerde yağmur duası yapıldı.
Sivas'ta İl Müftülüğü organizasyonuyla cuma namazı öncesi kent genelindeki camilerde dua edildi.
Merkezi ses sistemiyle tüm camilere ulaştırılan yağmur duasına, vatandaşlar da katılarak Allah'tan "rahmet" diledi.
Tarihi Kale Camisi'nde bazı vatandaşların dua sırasında duygulandıkları gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya