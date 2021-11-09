Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı - Haberler
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Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı

Sivas, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de kuvvetli rüzgar ile fırtına bekleniyor.

KIRŞEHİR (AA) - Sivas, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de kuvvetli rüzgar ile fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde yarın sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor.

Batı ve güneybatıdan esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 40 ila 70 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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