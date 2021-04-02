Sivas-Kayseri kara yolunda devrilen vinç yüklü çekici ulaşımı engelledi
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Sivas-Kayseri kara yolunda devrilen vinç yüklü çekici ulaşımı engelledi

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas-Kayseri kara yolunda devrilen vinç yüklü çekici ulaşımı engelledi

Sivas-Kayseri kara yolunun Sivas istikameti, vinç yüklü çekicinin devrilmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Sivas-Kayseri kara yolunun Sivas istikameti, vinç yüklü çekicinin devrilmesi sonucu ulaşıma kapandı.

S.I. yönetimindeki 26 VR 736 plakalı çekici, üzerindeki vinçle birlikte Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde devrildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Sivas istikameti araç trafiğine kapandı.

Karayolları ve trafik ekipleri, yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluşan bölgede yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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