Sivas-Kayseri kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Haberler
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Sivas-Kayseri kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Sivas-Kayseri kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

KAYSERİ (AA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas- Kayseri kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Sivas'ı Kayseri'ye bağlayan kara yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.

Tipi nedeniyle söz konusu kara yolunun Düzova köyü mevkisinde ağır tonajlı bazı araçlar yolda kaldı.

Kovalı ile Şarkışla'daki kontrol noktalarında bekleyen polis ve jandarma ekipleri ise bölgeden hiç bir aracın geçişine izin vermiyor.

Öte yandan, Karayolları ekipleri yolun tekrar ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

Kayseri, Sivas, kar, Güncel, Haber

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