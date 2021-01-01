SİVAS/KAYSERİ - İç Anadolu'da yeni yılın ilk günü cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Niğde'de yeni yılın ilk gününde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Niğde'de yeni yılın ilk gününde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı ile ana cadde ve sokaklar, cuma namazı kılmak için camilere gitmek isteyen vatandaşlarla hareketlendi.

Erciyes'te tesislerin kapalı olması dolayısıyla kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler, kent merkezindeki tarihi mekanları gezdi.

Polis ekipleri de kontrol noktaları ile ana cadde ve sokaklarda denetim ve uygulamada bulundu.

Öte yandan, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Cumhuriyet Meydanı ile Sivas Caddesi'nde paket servisi yapan iş yerlerini denetledi.

Sivas

Sivas'ta da Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin yer aldığı Tarihi Kent Meydanı ile Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, şehrin ana arterlerinde kurdukları uygulama noktalarında denetimlerini sürdürdü.

Vatandaşların, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uyarak cuma namazı kıldıkları gözlemlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde