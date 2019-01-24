Sivas Kayağın Yıldızları Sivas'ta Yetişecek

Kayağın yıldızları Sivas'ta yetişecek

Sivas Valiliğinin organizasyonunu yaptığı Kayakta Olimpik Sporcu Yetiştirme Projesi başladı. Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezinde uzman antrenörler tarafından verilen eğitimlerle yetenekli çocuklar keşfedilerek milli takıma kazandırılacak. 5 yıl sürecek projede yetiştirilecek sporcuların, uluslararası alanda başarılara imza atması hedefleniyor.

Sivas Valiliğinin desteğiyle Türkiye'nin en genç ve modern kayak merkezi olarak 4 yıl önce hayata geçirilen Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, yarıyıl tatili ile birlikte 9 yaş kategorisinde okullardan seçilen, yetenekli çocuklara hizmet vermeye başladı. Bölgenin kış aylarında sık ziyaret edilen tesisi haline gelen Yıldız Dağı'nda, deneyimli antrenörler eşliğinde Kayakta Olimpik Sporcu Yetiştirme Projesi hayata geçirildi. İl genelindeki 64 okulda binlerce çocuk arasından ilk etapta seçilen 66 öğrenci kayak eğitimlerine başladı. 5 yıl sürmesi planlanan projede 11 ay boyunca kışın kayak merkezinde yazları ise simülasyon merkezinde eğitime tabi tutulacak çocuklar, geleceğin milli takım sporcularını oluşturacak.

Yıldız Dağı'nın turizmin yanında, kentten milli sporcular çıkarma projesine de ev sahipliği yapacağını belirten Sivas Valisi Salih Ayhan, Biz Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezini ticari bir amaçla yönetmiyoruz. Sosyal ve sportif bir anlayışla yönetiyoruz. Bunun özellikle bilinmesini istiyoruz. Çünkü elbette zarar da etmiyoruz. Çevremizde 6-7 ilimiz var. Bu illerimizi entegre eden ulaşım akslarıyla beraber bir sistem geliştiriyoruz. Yıldız Dağı 4,5 milyon sabit nüfusa hizmet edecek. Onun haricinde havalimanı bağlantımızla beraber Yıldız Dağı Türkiye'nin en göz de en ulaşılabilir mekanı olmaya hızlı bir şekilde devam ediyor. Bununla beraber yeni dönemimizin konseptine uygun bir şekilde okullarımızı çok ciddi şekilde sosyal kültürel ve sportif amaçlı faaliyetlere odaklandırıyoruz. Bunun bir ayağı ise Sivas kış memleketi kayak konusunda bilinçlendirmek ve Yıldız Dağı'nı entegre etmek istiyoruz. Özellikle Sivas ilimizin ilçelerinde bütün kaymakamlarımız bir sosyal proje yapıyor. 15 gün boyunca Yıldız Dağı bir eğitim yuvası gibi cıvıl cıvıl olacak. Biz eğer her yıl bin adet kayakçı yetiştirirsek 5 yılda sadece Sivas'ta 5 bin hedef kitle oluşur. Kayak Akademi Merkezimiz var. Bu çatı altında eğitim faaliyetlerimiz devam edecek. Yıldız Dağı'nda kayak yapmayan, kayak öğrenmeyen hiçbir öğrencimiz kalmasın diyoruz ve kalmayacak da. Bu dağdan sporcular yetişmesini istiyoruz. İnanın 2-3 yıl sonra Sivas'tan yıldızlar yetişecek. Türkiye'den ulusal müsabakalara katılıp, dereceye girecek ve ben yine inanıyorum ki en kısa zamanda olimpiyat şampiyonlarının Yıldız Dağı'ndan çıkacağını göreceğiz. Buna şahit olacağız dedi.

'YILDA 11 AY ÇALIŞILACAK'

Proje Koordinatörü Milli Antrenör İlhan Erzurum ise amaçlarının olimpik sporcular yetiştirmek olduğunu belirterek, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi Sivas'ın 20 yıllık özleminden sonra çok modern ve Türkiye'nin ender kayak merkezlerinden birisi haline geldi. Bir eksiğimiz vardı. Geçmişte de kronolojimiz zengin, çok iyi atlet ve sporcularımız vardı ama artık eğitim işine ağırlık verme noktasına gelmiştik. Bu projenin amacı Sivas ilinden milli takımlarda ve dünya çapında olimpik sporcular yetiştirmektir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ortaklaşa yürüttükleri bir sportif yetenek taramasında yaklaşık 64 okuldan 5 bin 200 çocuk içerisinden 200 çocuk seçildi. Daha sonra kayağa özgü çok spesifik kayak testlerinden sonra ve çocukların bir takım fizyolojik özellikleri dikkate alınarak bunların içerisinden 60 çocuk seçildi. Burada projeyi biraz daha zenginleştirmek adına 5 sporcumuz zihinsel engelli, 1 sporcumuzda bedensel engelli olmak üzere 6'da özel sporcu ekledik. Şuan 66 sporcuyla bu projeyi yürütüyoruz. Kışın karlı çalışma yapacağız. Ulusal takımların alt yapısı gibi çalışmalarımız yıl boyunca sürecek. Çocuklarımızın 9 yaşında olması nedeniyle gelişim programı uyguluyoruz. 1-2 yıl sabırla çalışacağız. Yaklaşık yılda 11 ay ve haftada 4 yada 5 gün çalışacağız. Kışın kayak merkezinde, yazında şehir de çalışacağız. Kayak Simülasyon Merkezi de bitti. Bu merkezde kondisyon, güç kuvvet çalışmaları, çocuklara fiziksel gelişimle ilgili antrenman modelleriyle devam edeceğiz. Projemiz 5 yıl sürecek. Vizyon 2023 programı çerçevesinde 'Değişim dönüşüm projesi' adı altında ilerleyen yıllara doğru ciddi bir çalışma gerçekleşecek dedi.

'4'ÜNCÜ YILDA MEYVELERİNİ TOPLAYACAĞIZ'

Gençlik ve Spor Bakanlığının da projeyi çok önemsediğini ifade eden ve gerçekleşmesini sağlayan Sivas Valisi Salih Ayhan'a teşekkür eden Erzurum, Zannedersem bu model olacak ve bir çok ilde uygulanacak diye düşünüyorum. İlk defa Sivas'ta uygulanıyor. Sportif yetenek taramasında, branşlaşmayla ilgili zannedersem Türkiye'de ilk defa burada gerekleşti. Sayın Valimiz sadece kayak değil eğitimin her alanında eğitime çok önem veriyor. Çok ısrarlı bir şekilde 'çocuklarımızı çok iyi yetiştireceğiz' diyor. Dolayısıyla bu eğitim sisteminin içerisinde kayak eğitimine de çok önem veriyor. Eğitimin 4'üncü yılından itibaren bu projenin meyvelerini toplayacağız diye düşünüyorum. Çok yetenekli çocuklarımız var. Hepsi birbirinden güzel. Çok güzel sonuçlar alacağız diye düşünüyoruz. Eğitim kadromuz da zaten çok profesyonel. 16 hocamız var. Bir çoğu beden eğitimi öğretmeni. Daha önce bu işi milli sporcu olarak yapmışlar. Bir çoğu milli takımlarda görev almış arkadaşlarımız. Deneyimli ve profesyonel çalışan iyi bir ekibimiz var. Kendimize güvenimiz bu konuda sonsuz ifadelerini kullandı.

Kayak eğitimlerine başlayan çocuklar ise, kayak merkezinde bulunmaktan mutluluk duyduklarını, alacakları eğitim ile ileride iyi bir kayakçı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: DHA