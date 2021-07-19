Sivas kavruluyor...Termometreler 40 dereceyi gösterdi
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Sivas kavruluyor...Termometreler 40 dereceyi gösterdi

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Güncel

Sivas kavruluyor.

Sivas kavruluyor...Termometreler 40 dereceyi gösterdi

Ekstrem sıcakların yaşandığı Sivas'ta termometreler 40 dereceyi gösterdi, vatandaş ağaç altlarına akın etti

SİVAS - Ekstrem sıcakların yaşandığı Sivas'ta termometreler 40 dereceyi gösterdi, vatandaş ağaç altlarına akın etti.

Sivas adeta sıcaktan kavruluyor. Kentte termometreler 40 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti. Kimi gölgede oturarak serinlerken kimi de çeşme başlarında elini yüzünü yıkadı. Kavurucu sıcaklar son 90 yılda bu günlerde ölçülen en yüksek sıcaklıklar oldu.

Şaziye Saygın, "Havalar çok sıcak gidiyor. Bugün daha sıcak. Mahvoldum sıcaktan. Soda içerek su içerek serinliyorum. Anormal bir sıcaklık var bu sene. Zamanında kışı yaşamadık şimdi yazı yaşıyoruz çok sıcak" dedi.

Yüksel Yanmaz ise, "Sıcaklardan bunaldığımız için geldik bölge arkadaşlarla gölge bir yerde gölgeleniyoruz, istirahat ediyoruz. Yıllardan beri Sivas'ta yaşıyoruz ama böyle bir sıcak hiç görmedik" diye konuştu.

Sivas kavruluyor...Termometreler 40 dereceyi gösterdi
Sivas kavruluyor...Termometreler 40 dereceyi gösterdi
Sivas kavruluyor...Termometreler 40 dereceyi gösterdi
Sivas kavruluyor...Termometreler 40 dereceyi gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş

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