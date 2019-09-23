Sivas katmerine coğrafi işaret belgesi

23.09.2019 11:42

Sivas'ın lezzetiyle damak çatlatan katmeri, coğrafi işaret belgesi alarak tescillendi.

Kentteki pide fırınlarında sabah erken saatlerde hazırlanan, sade, peynirli ve patatesli olarak satışa sunulan Sivas Katmeri, kahvaltılarda sofraları süslüyor.

Hemen hemen her fırında satışa sunulan Sivas katmeri, lezzetiyle damaklarda unutulmaz tat bırakıyor.

Su, un, yağ, yaş maya, yumurta sarısı ve tuzdan oluşan karışımdan hazırlanan Sivas katmeri, özellikle yoğurma ve pişirme tekniğindeki ayırt edici özelliğiyle dikkati çekiyor.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, kentteki bir kafede düzenlediği basın toplantısında, yöreye özgü Sivas katmerinin coğrafi işaret belgesi alarak tescillenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sivas katmerinin Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edildiğini belirten Eken, "Sivas, zengin mutfağıyla gastronomi alanında da Türkiye'nin en önemli illeri arasında yer almaktadır. Ancak tanıtım konusunda yetersiz kalınması şehrimize ait ürünlerin tanıtımını da olumsuz etkilemektedir." dedi.

Eken, Sivas'ın bal üretiminde Türkiye'de 2. sırada yer aldığını, kaliteli kayısı üretildiğini ve Koyulhisar domatesinin doğallıyla bilindiğini dile getirerek, "Oda olarak kültürümüzün bir parçası yöresel yemeklerimizin tanıtımı için önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu manada Sivas'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacak ürünlerimiz için tescil belgesi alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Sivas köftesinin tescili de odamız tarafından alınmıştı. Şimdi ise Sivas katmerimiz coğrafi tescil aldı." diye konuştu.

Coğrafi işaret başvurusu yaptıkları peskütan çorbası ve pezik turşusunun da değerlendirme aşamasında olduğunu aktaran Eken, Madımak ve Suşehri kuru fasülyesinin de başvuru çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA