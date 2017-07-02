Sivas Katliamında Yaşamını Yitirenler Köln'de Anıldı

Almanya'nın Köln kentinde, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Sivas katliamında yaşamını yitiren sanatçılar ve aydınlar anıldı.







Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun (AABF), tarihi Köln Katedrali önündeki meydanda düzenlediği anmaya yüzlerce kişi katıldı. Anmaya katılanlar ellerinde Sivas katliamını kınayan pankart ve dövizler ile yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını taşıdılar. Yapılan konuşmalarda olayın gerçekleştiği, şu an bilim ve kültür merkezi olan Madımak Oteli'nin müzeye çevrilmesi ve katliama katılanların yargılanması talepleri yinelendi.







"Acımız 24 yıldır devam ediyor"







AABF İnanç Kurulu Başkanı Dede Cafer Kaplan, "Köln'de tarihi bir yerden, katedral önünden bu katliama karşı ses veriyoruz. Hep şunu söyledik, insan katletseniz de, bu inanç ebediyete kadar yaşayacaktır" dedi. Alevilere birlik çağrısı yapan Kaplan, "24 yıldır bu acı yüreğimizde devam ediyor. Semah dönmeye, deyiş söylemeye devam edeceğiz. Bizi inancımızdan, yolumuzdan, kültürümüzden kimse döndüremeyecektir. Bizler var oldukça, Alevi toplumu var oldukça, Sivas davası bitmeyecektir" diye konuştu. - Köln