Sivas katliamı anma programı fotoğraf sergisi ile başladı

28 yıl önce Sivas katliamında hayatını kaybeden 33 kişi, Eskişehir'de gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle anılacak.

28 yıl önce Sivas katliamında hayatını kaybeden 33 kişi, Eskişehir'de gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle anılacak. Anma etkinlikleri kapsamında Hamamyolu Caddesi'nde katliamın tanığı fotoğraf Sanatçısı Mehmet Özer'in fotoğraflarının yer aldığı bir fotoğraf sergisi açıldı.

Odunpazarı Belediyesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Derneği öncülüğünde Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Alevi Dernekleri Platformu, siyasi partiler, emek ve demokrasi güçleri ile birlikte 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta katledilen 33 aydın ve sanatçıyı anmak için bir dizi etkinlik düzenliyor. Anma programı, Hamamyolu Caddesi'nde gerçekleştirilen fotoğraf sergisi ile başladı. Fotoğraf sergisinde Sivas'ta katledilen 33 aydın ve sanatçının fotoğrafları ile beraber, Sivas Katliamı tanıklarından Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Özer'in katliam günü ve sonrasında çektiği fotoğraflar yer alıyor. Sergi açılışına; Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, katliamda hayatını kaybeden Koray ve Menekşe Kaya'nın babası Halk Ozanı İsmail Kaya, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Ulu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği Başkanı Mahsuni Ilgın, anma programını düzenleyen emek ve demokrasi güçlerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Karanlığa ışık olacağız"

Fotoğraf sergisinin açılış konuşmasını Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Ulu yaptı. Her zaman yakanla değil yakılanla beraber olacaklarını söyleyen Ulu, yakanları da yakılanları da unutmayacaklarını kaydetti. Geçen sene olduğu gibi bu sene de yakılanları anmak için bir arada olduklarını belirten Ulu, "Bütün Türkiye'ye cumhuriyetin ve devrimlerin ışığını, neden yakıldıklarını anlatmaya devam edeceğiz. Karanlığa ışık olacağız. Karanlığı isteyenlere karşı mücadelemiz tek kişi kalana kadar devam edecek" dedi.

"Bizler yaşanan bu acıları unutturmamak için var olmaya devam edeceğiz"

Ulu'dan sonra konuşan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği Başkanı Mahsuni Ilgın ise fotoğraf sergisinde yer alan fotoğrafların her birinin Sivas'ta yaşananları anlattığını söyledi. Ilgın, "Bizler yaşanan bu acıları unutmamak ve unutturmamak için var olmaya devam edeceğiz. Hepimiz, Sivas Katliamını gerçekleştiren zihniyetin kimler olduğunu, hangi düşüncelerle bu katliamı gerçekleştirdiklerini biliyoruz. Maalesef bu zihniyet devam ediyor. Bizler unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Sivas Katliamının anlatıldığı fotoğraf sergisini gezdi. İsmail Kaya, Başkan Kurt ve diğer katılımcılara fotoğraflar ve Sivas'ta yaşananlar hakkında bilgi verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı