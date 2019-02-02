Sivas Kasımpaşa'yı 3-1'le Geçti

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Perica'nın altıpas içinde yaptığı vuruş kaleci Tolgahan'da kaldı. 6. dakikada Diabate'nin ortasıyla topla arka direkte buluşan Emre Kılınç, dar açından meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-0 14. dakikada Trezeguet'in sağ kanattan yaptığı ortasına iyi yükselen Perica mücadeleye eşitliği getiren golü buldu. 1-1 32. dakikada Rybalka'nın savunma arkasına gönderdiği topta Diabate ceza alanı içinde kaleci Scuffet'i geçemedi. 40. dakikada Kone'nin ceza yayı üzerinden kaleye yaptığı şut denemesi üstten auta çı

57. dakikada Rybalka'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Simone Scuffet kurtardı. 66. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Diabate, ortasını ceza alanı içine açtı. Müsait pozisyonda Kone, takımını öne geçirdi. 2-1 69. dakikada Rybalka'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Kone, düzgün kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 3-1 90+1. dakikada Kasımpaşa ceza alanı içine sarkan Emre Kılınç'ın pasını Muhammet'e çıkardı. Muhammet müsait pozisyonda topu üstten dışarı yolladı.

KÜNYE

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Mehmet Kısal xx Kasımpaşa: Scuffet xx, Popov xx, Ben Youssef xx, Veysel x, Özgür xx, Josue Sa xx (Tarkan dk. 46 x), Sadiku xx, Pavelka xx (Hajradinovic dk. 77 x), Koita xx (Heintz dk. 67 x), Trzeguet xx, Perica xx Yedekler: Eray, Ramazan, Veigneau, Çağtay, Azad Toptik, İlhan, Hasan Bilal Teknik Direktör: Mustafa Denizli DG Sivasspor: Tolgahan xx, Douglas xx, Bjarsmyr xx, David Braz xx, Ziya Erdal xx, Rybalka xx (Özer dk. 87 ?), Hakan xx, Ndinga xx, Diabate xxx (Fatih Aksoy dk. 81 ?), Emre Kılınç xxx, Kone xxx (Muhammet dk. 75 x) Yedekler: Rochet, Ali Şaşal, Uğur, Papp, Mert Hakan, Erdoğan Teknik Direktör: Hakan Keleş Goller: Perica (dk. 14) (Kasımpaşa), Emre Kılınç (dk. 6), Kone (dk. 66 ve 69) (DG Sivasspor) Sarı kartlar: Perica, Ben Youssef, Hajradinovic (Kasımpaşa)

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA