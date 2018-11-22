Sivas Karayolları Misafirhanesinde 2 Kişiyi Öldüren Kişi Kaçtı

Sivas Karayolları Misafirhanesinde 2 Kişiyi Öldüren Kişi Kaçtı

Sivas'ta, karayolları misafirhanesinde garsonluk yapan bir kişi, çalıştığı yerde 2 kişiyi av tüfeğiyle vurup öldürdükten sonra kaçtı.

Sivas'ta, karayolları misafirhanesinde garsonluk yapan bir kişi, çalıştığı yerde 2 kişiyi av tüfeğiyle vurup öldürdükten sonra kaçtı.

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü'nde misafirhanenin lokanta bölümünde çalışan A.K. isimli kişi, silahla 2 kişiyi kafasından vurdu. Vurulan 2 kişi hayatını hayatını kaybederken, polis, olay sonrası otomobille kaçan A.K.?yi arama çalışmalarının sürdürüyor.

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