Sivas Karayolları Misafirhanesinde 2 Kişiyi Öldüren Kişi Kaçtı
Sivas'ta, karayolları misafirhanesinde garsonluk yapan bir kişi, çalıştığı yerde 2 kişiyi av tüfeğiyle vurup öldürdükten sonra kaçtı.
Sivas'ta, karayolları misafirhanesinde garsonluk yapan bir kişi, çalıştığı yerde 2 kişiyi av tüfeğiyle vurup öldürdükten sonra kaçtı.
Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü'nde misafirhanenin lokanta bölümünde çalışan A.K. isimli kişi, silahla 2 kişiyi kafasından vurdu. Vurulan 2 kişi hayatını hayatını kaybederken, polis, olay sonrası otomobille kaçan A.K.?yi arama çalışmalarının sürdürüyor.