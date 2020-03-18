SİVAS Karantinadan kaçan kişi kısa sürede yakalandı
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Numune Hastanesi, Karantina, Almanya, Sivas, Güncel

SİVAS Karantinadan kaçan kişi kısa sürede yakalandı

Karantinadan kaçan kişi kısa sürede yakalandıSİVAS'ta ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye başvurduktan sonra Almanya'dan geldiğini söyleyen U.G. (33), Sivas Numune Hastanesi'nde karantina altına alındı.

18.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:17
SİVAS Karantinadan kaçan kişi kısa sürede yakalandı

Karantinadan kaçan kişi kısa sürede yakalandı

SİVAS'ta ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye başvurduktan sonra Almanya'dan geldiğini söyleyen U.G. (33), Sivas Numune Hastanesi'nde karantina altına alındı. Görevlileri atlatarak hastaneden kaçan U.G., kısa sürede polis tarafından yakalanarak tekrar karantinaya alındı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde psikiyatri bölümünde tedavi gören U.G. iddiaya göre sağlık görevlilerine öksürüğü ve ateşi olduğunu ve Almanya'dan geldiğini söyledi. Daha sonra ihbar üzerine U.G. hastaneye gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne götürülerek karantina altına alındı. U.G. karantina altındayken akşam saatlerinde görevlileri atlatarak hastaneden kaçtı. Sağlık ekiplerinin haber vermesiyle polis ekipleri U.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından U.G.'yi Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında yakaladı. Sağlık ekipleri özel kıyafet ile maske takarak U.G.'yi tekrar hastaneye götürerek karantina uygulamasını sürdürdü.

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SİVAS Karantinadan kaçan kişi kısa sürede yakalandı

Kaynak: DHA

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SİVAS Karantinadan kaçan kişi kısa sürede yakalandı

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