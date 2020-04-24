SİVAS Karantinadaki köyde 23 Nisan'ı tek başına kutladı
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SİVAS Karantinadaki köyde 23 Nisan'ı tek başına kutladı

Karantinadaki köyde 23 Nisan'ı tek başına kutladıSİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altında bulunan Yusufoğlan köyündeki ilkokulda temizlik personeli Haydar Tanrıverdi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tek başına kutladı.

24.04.2020 00:53 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:56
SİVAS Karantinadaki köyde 23 Nisan'ı tek başına kutladı

Karantinadaki köyde 23 Nisan'ı tek başına kutladı

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altında bulunan Yusufoğlan köyündeki ilkokulda temizlik personeli Haydar Tanrıverdi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tek başına kutladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan günü karantinaya alınan Yusufoğlan köyündeki ilkokulda uzun yıllardır temizlik personeli olarak çalışan Haydar Tanrıverdi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okulu Türk bayraklarıyla süsleyerek ses sistemi kurdu. Tanrıverdi, saat 21.00'i gösterdiğinde ise koronavirüs nedeniyle karantina altında bulunan köyde tek başına okulun önünde İstiklal Marşı'nı okudu. Tanrıverdi'nin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

KARANTİNA YURDUNDA 23 NİSAN COŞKUSU

Almanya'dan gelen ve Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan yurtta karantinaya alınan 233 kişi için de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi. Programda karantina altındaki yurttaki vatandaşlar yurt binalarının pencerelerinden Türk bayrağı salladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'un da katıldığı program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

SİVAS Karantinadaki köyde 23 Nisan'ı tek başına kutladı

Kaynak: DHA

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