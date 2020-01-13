: Sivas kara saplanan ambulansı ekipler kurtardı

13.01.2020 13:11 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:16

Kara saplanan ambulansı ekipler kurtardı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde hasta taşıyan ambulans yoldan çıkarak kara saplandı. Ambulans olay yerine gönderilen iş makinesi ile kurtarıldı.

Sabah saatlerinde ilçe merkezine 55 kilometre mesafedeki Kale köyünde rahatsızlanan bir kadın için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Köye 112 ambulansı gönderildi. Köye ulaşan sağlık ekipleri hastayı ambulansa alarak dönüş için hareket etti. Ancak ambulans köy yolunda karşı yönden gelen bir araca geçiş için yol verirken kayarak kara saplandı. Bunun üzerine ekipler İlçe Özel İdare Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Hemen harekete geçen ekipler, iş makineleri yardımı ile olay yerine ulaştı. Kara saplanan ambulans zincirle iş makinesine bağlanarak kurtarıldı. Hastaneye ulaştırılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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