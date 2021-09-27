Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - Haberler
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Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor

İri cüssesi, cesareti, çevikliği, zekası, sahibine ve görevine sadakatiyle bilinen Kangal köpeklerinin gen yapıları, takılan çip sayesinde koruma altına alınıyor.

KANGAL, SİVAS (AA) - İri cüssesi, cesareti, çevikliği, zekası, sahibine ve görevine sadakatiyle bilinen Kangal köpeklerinin gen yapıları, takılan çip sayesinde koruma altına alınıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Orta Anadolu Kalkınma Ajansınca desteklenen ve Sivas Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında kente yaklaşık 10 kilometre mesafedeki 1600 rakımlı Meraküm Tepesi'nde yenilenen Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezi'nde "Anadolu Aslanları" modern bir ortamda yetiştiriliyor.

Genetiğinin koruma altına alınması kapsamında ise Kangal köpeklerinin deri altına çip yerleştiriliyor. Modernize edildikten sonra yaklaşık 100 Kangal'a takılan çiplerde, köpeklerin doğum tarihi, soyağacı, geçirdikleri hastalıklar gibi bilgiler yer alıyor.

Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi Veteriner Hekimi Engin Genç, AA muhabirine, kısa süre önce hizmete açılan merkezin Kangal köpeğinin dünyaya açılan penceresi olduğunu belirterek, "Merkezimiz Kangal köpeği üzerine bütün bilimsel çalışmaların, denetimlerin, araştırmaların yapıldığı ve ırkının korunduğu, koruma altına alındığı bir yer olarak faaliyet gösteriyor." dedi.

Merkez içerisinde modern bir laboratuvarın kurulma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Genç, "Aynı zamanda kliniğimiz var. Cumhuriyet Üniversitesi ile beraber ileriye dönük genetik çalışmaların yapılabilmesi için düşüncelerimiz var." diye konuştu.

Genç, Kangal köpeğiyle ilgili bütün bilgileri içeren web sitesinin hazırlığının devam ettiğini dile getirerek, "Kangal köpeğinin neslinin koruma altına alındığı, tamamen bilimsel çalışmaların yapıldığı, teknolojik imkanlara sahip laboratuvar ve kliniğimizin kurulu olduğu bir merkez olarak burayı tasarladık." ifadelerini kullandı.

Hırsızlık olaylarında çalınan köpekler çiple takip edilebilecek

Kangal köpekleri için başlattıkları çipleme çalışmasının da sürdüğünü aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Çiplemeyle Kangal köpeğinin takibinin kolay ve bir pasaportunun olması, aşı ve tüm müdahalelerin orada toplanması amaçlandı. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Buradan yavruları çipli şekilde, pasaportlarıyla teslim ediyoruz. Kontrollerinin, takiplerinin, daha kolay olabilmesi için yani her yavru köpeğin bir sağlık karnesinin, pasaportunun olması için bunların yapılması gerekiyor. Aşılarının takibi, sağlık durumunun takibi ve köpeğin kaybolma durumunda veya başka bir olay durumunda tanınabilmesi için bir çipin olması gerekiyor. Çipleri taktığımızda bütün veriler oraya giriliyor, hayvanın kendine ait bir pasaportu oluşturuluyor. Bu işlem yurt dışına çıkışlarda da gerekli olacak. Bu köpekle beraber taşınacak ve gittiği yerlerde de çip numarasıyla veri girişi yapıldığı için bu köpeklerin izi sürülebilecek. Çip okuyucularımızla biz bunu okuyoruz ve seri numaraları pasaportlarına işli olduğu için hırsızlık olaylarının önüne geçebiliyoruz."

Genç, uluslararası bir marka olan Kangal köpeğini merkezlerinde daha iyi tanıtmak için her türlü imkanın sunulduğunu sözlerine ekledi.

Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor

Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor

Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor

Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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