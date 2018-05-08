Sivas Kangal Köpekleri Sürüye Zarar Vermez

Dünyaca ünlü kangal çoban köpeklerinin Anadolu'da çoban köpeği olarak anıldığını ifade eden kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, köpeğin koyunlara zarar verdiğini yansıtan haberlere tepki göstererek, "Kangalların böyle karakterleri dışında da bir davranışları da olmamıştır. Dünya markamız olan, kangalın köpeğinin itibarsızlaştırılması doğru değil. Melez köpekleri Kangal ile karıştırmasınlar" dedi. Sivas'ta yaklaşık bin 600 metre yükseklikteki Meraküm Tepesi üzerinde kurulan, İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezinin işletmecisi ve kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız, geçtiğimiz günlerde haberlere yansıyan kangal köpeğinin koyuna saldırdığı yönündeki haberlere tepki gösterdi. Yıldız, kangal köpeklerinin kesinlikle sürüye zarar vermediğini, haberlerde çıkan köpeklerin kangal değil, ancak melez bir köpek olabileceğini söyledi. Orta Asya'dan gelen saf çoban köpeklerinin sürü korumada çok etkili olduğunu ifade eden Yıldız, yapılan çalışmalarda Kangal çoban köpeklerinin koyun ve keçi yetiştiricileri için oldukça fayda sağladığını söyledi. Yıldız, "Kangal köpeği kişiye olsun, şahsa olsun, çocuğa olsun bağlı olduğu, sevdiği veya ait olmadığı yerde bile gezse dolaşsa öyle bir telef etme taarruzunu göstermez. Öyle bir karakterde ve öyle bir özellikte olmadığı kesindir. Kangal köpeğinin her şeyi korumaya karşı iç güdüye sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Sivas Kangalı ülkenin en önemli üretim kaynağıdır, milli bir kaynaktır. Sahip olduğu, koruduğu her şeye çok bağlıdır. Eğitilebilirlik karakter yönü çok açık bir soydur" dedi.

'KANGAL KÖPEKLERİ SÜRÜYE ZARAR VERMEZ'

Kangal köpeklerinin sürüye değil, ona zarar verecek yırtıcı yabani hayvanlara karşı koruma görevi yaptığını anlatan Yıldız, "Genellikle kurtlara karşı sürüyü korumaya duyarlı olan kangal köpeği, diğer evcil hayvanlara da çok bağlıdır ve onları sever. Onları da son derece korumaya da mükelleftir. Kurt boğan kangallar doğa şartlarının bir aslanıdır. Ülkemizin gurur kaynağıdırlar. Sivas Kangalı Anadolu aslanıdır. Geçenlerde bir haberde kangal olarak lanse edilen köpeğin koyuna saldırdığı yönünde görüntüler izledik. Oysa kangal köpeği böyle bir saldırganlık gerçekleştirmez. Hele hele korumakla görevlendirildiği evcil hayvanlara asla saldırmaz. Koruduğu sürünün içinden kaybolan bir koyunu bile sürü sahiplerine getirecek bir yeteneğe, karaktere ve olgunluğa sahiptir. Bu şekilde yanlış haber yapılması ve kangal köpeği olarak lanse edilmesi bizleri rahatsız ediyor. Ben Tarım Bakanlığının onayladığı bir üretim merkezi sahibiyim. Bugüne kadar yaşadığım hiç öyle bir tecrübem olmadı. Sürülere gönderdiğimiz köpeklerimizde hiç böyle bir davranış biçimi görmedik. Dünya markamız olan kangal köpeğine böyle şeyler mal edilmemeli" ifadelerini kullandı.