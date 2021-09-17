Sivas kangal köpeği coğrafi işaret tescili yolunda - Haberler Ekonomi
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Sivas kangal köpeği coğrafi işaret tescili yolunda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Sivas kangal köpeği coğrafi işaret tescili yolunda

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Sizin Oraların Nesi Meşhur?

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Sizin Oraların Nesi Meşhur?" programının bu haftaki konuğu Sivas oldu. Yerel ürünlerinin tanıtıldığı, coğrafi işaret konusunda farkındalık oluşturan programda Sivas'ın yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri konuşuldu.

Moderatörlüğünü Gürsel Cingöz'ün yaptığı programa, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Sivas Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus Emre Şeker konuk olarak katıldı.

"Pastırması, Kangal Köpeği coğrafi işaret yolunda"

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas'ın 14 coğrafi işaretli ürünü olduğunu, 22 ürünün de tescil aşamasında olduğunu söyledi. Başkan Hastaoğlu, lezzetini bölge hayvanının etinden, kaya tuzundan, havasından ve çemeninden alan Sivas Pastırması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na tescil başvurusunda bulunduklarını, tescil edilmesinin ardından tanıtımı için çalışacaklarını kaydetti. Dünyaca ünlü çok özel bir ırk olan Kangal Köpeği'nin coğrafi işaret başvurusunun daha önce başka bir kurum tarafından yapıldığını ancak takibi yapılmadığı için henüz coğrafi işaret tescili alamadığını kaydeden Hastaoğlu, "Borsa olarak bu işi takip ediyoruz. Kangal Köpeği'ne coğrafi işaret tescilini alacağız" dedi.

"Sivas YÖREX'TE olacak"

Sivas'ın coğrafi işaret için başvuru sayısının son yıllarda arttığını kaydeden Hastaoğlu, 20-24 Ekim'de YÖREX için Antalya'da olacaklarını söylerken, "Bıçakçı ustalarımız, gümüş ustalarımız, pastırma, sucuğumuz YÖREX'te olacak. 4 gün boyunca da YÖREX'te ziyaretçilere Sivas köftesi ikram edeceğiz. Sivas lezzetlerini ve ürünlerini özleyenleri YÖREX'e bekliyoruz" diye konuştu.

"Coğrafi işaretli ürünler E ticarette"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivas'ın yöresel ve coğrafi işaretli ürünleriyle ilgili bilgi verirken, TSO olarak coğrafi işaret başvurusu yapmak isteyenlere bilgilendirme ve destek sağladıklarını söyledi. Coğrafi işaretli ürünleri -e ticaret yoluyla tüketiciye ulaştırmak için altyapı çalışmaları yaptıklarını kaydeden Eken, "Pastırma, katmer, köfte, sucuk gibi birçok ürünümüzü Türkiye'nin hatta dünyanın her yerine ulaştırabiliyoruz" dedi. Sivas'tan kalabalık bir heyetle YÖREX'te olacağını kaydeden Eken, "YÖREX'e Valimiz, Belediye Başkanımızı da davet ediyoruz. Büyük bir ekiple yerimizi alacağız, ürünlerimizi tanıtacağız" dedi.

"Yerel ürün kırsalı kalkındırıyor"

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Sivas Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus Emre Şeker, geçmişten gelen medeniyetlerin bıraktığı izleri taşıyan Sivas'ın yöresel ürün zengini olduğunu kaydetti. Kalkınma Ajansı olarak coğrafi işaretli ürünlerin markalaşması ekonomiye kazandırılması ve yurt içi ve yurt dışı ticarete kazandırılması için destek sağladıklarını anlatan Şeker, yerel ürünlerin kırsalın kalkınmasında önemli olduğunu vurguladı.

Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Sivas'ın meyve, sebze, şeker pancarı, hububat konusunda önemli bir üretim merkezi olduğunu söylerken, yöresel ürün zenginliğinin de tarımdaki potansiyelinden kaynaklandığını kaydetti. - ANTALYA

Sivas kangal köpeği coğrafi işaret tescili yolunda

Sivas kangal köpeği coğrafi işaret tescili yolunda

Sivas kangal köpeği coğrafi işaret tescili yolunda

Sivas kangal köpeği coğrafi işaret tescili yolunda

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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