Sivas Kangal'ın 'Doktor Balıkları'na Yoğun İlgi Hd

Kangal'ın 'Doktor balıkları'na yoğun ilgi

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan ve doktor balıklarıyla dünya çapında tanınan sedef hastalığının doğal tedavi merkezi Balıklı Kaplıca'ya, yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Sivas'ın Kangal ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan, 37 derece sıcaklıkta yaşayabilen genetiğe sahip dünyadaki tek balık olan ve içinde yaşadığı suyla beraber sedef hastalığının tedavisinde etkin rol oynayan Balıklı Kaplıca Tesisleri sezonun açılması ile birlikte yoğun ilgi görüyor. Romatizma, kırık ve çıkık ile sinir, deri ve böbrek hastalıklarına da olumlu etkileri bulunduğu belirtilen kaplıcanın, özelikle sedef hastalığına iyi geldiği ifade ediliyor. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sedef hastasının şifa bulduğu kaplıca da otelde doluluk oranı yüzde yüzün üzerine çıkarken, kaplıcaya günü birlik ziyarete gelenlerde de yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Rusya, Almanya, İngiltere, Makedonya gibi dünyanın çeşitli yerlerinden gelen çok sayıda sedef hastası tedavi oluyor. Doğal güzelliği ile de göz dolduran kaplıca tesisleri ilçede evlenecek olan gençlerin de uğrak mekanı olma özelliği taşıyor. Evlenecek genç çiftler özellikle düğün günü gelinlik ve damatlıkla kaplıcaya gelerek fotoğraf çekimi yaptırıyor.

'BURASI TÜRK DEVLETLERİNİN EVİ'

Kangal Balıklı Kaplıca işletmecisi Fuat Ünsal, mevsimin açılması ile birlikte kaplıcalarına yoğun bir talep olduğunu söyledi. Balıkların sedef hastalığı tedavisinde büyük rol oynadığını söyleyen Ünsal, "Balıkların Sedef hastalığının tedavisinde çok büyük etkileri vardır bu selenyumlu suyla birleştiği zaman yüzde 30 balık, yüzde 70 su etkilidir. Suda selenyum, silisyum ve daha çeşitli mineraller vardır. Bu yüzden çok iyi sonuçlar almaktadır ve suyun antiseptiklik olmasını içeren mineraller vardır. Bu balıklar her yıl kendilerini 8-10 defa yeniler. Dünyanın her tarafından Rusya'dan, Almanya'dan, İngiltere'den her bölgeden insanlar buraya gelip burada tedavi oluyorlar. Zaten Türk devletlerinin sanki evi gibi burası" dedi.

'ALMANYA'DA DOKTORLAR ÖNERİYOR'

Almanya'da yaşayan ve 2 sene önce sedef hastalığına yakalanan Sukan Öznek (52), gelmeden önce Alman doktorlara sorduğunu ve balıklı kaplıcayı önerileri üzerine geldiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"1,5-2 sene önce sedef hastası oldum. Bundan önce alerjim vardı. Bugün yeni geldim ve havuza girdim ilk defa girmeme rağmen ellerimin üzerinde beyaz kabuklar vardı, 3 saat kaldım ve balıklar o kabukları hep aldı. Ben burasını çok doğal buluyorum. Gerçekten gelinip hastalığın şifası bulunacak bir yer olarak görüyorum. Bundan 30 sene önce yine gelmiştim. O zaman tesis falan yoktu, çok bakımsızdı şimdi baya bir değişiklik var. Hijyenik, temiz gelinmesi gereken bir yer. 30 sene önce burasını babam bir Alman dergisinde okumuş. Dergide burasının cilt hastalıklarına iyi gelindiği yazıyormuş. 30 sene önce Almanlar burayı keşfetmiş ve buradan balık götürmüş. Duyunca da biz gelmiştik 30 sene önce. O zamanla şimdi arasında çok değişiklik var. Buraya geldiğimde çok ilerlemiş sedef hastaları da gördüm. Benim ki Allah'a şükür o kadar iyi. Balıklar o yaraların olduğu yerlere gidiyor. Gördüğüm kadarıyla 3 türlü balık var. Birisi geliyor kontrol ediyor, onun adını kontrol doktoru koydum. Birisi geliyor atıcı geliyor vuruyor yaraya diğeri de geliyor yine okşuyor. Faydalı olduğuna inanıyorum. Herkese tavsiye ediyorum. İlla hastaların gelmesi şart değil herkesin gelmesini öneriyorum. Buraya gelmeden önce Almanya'daki doktoruma da sordum, o da burayı biliyormuş gitmemi önerdi. Almanya'da bile doktorlar burayı biliyor ve öneriyor. Doktoruma sorup geldim. Almanya'daki cilt doktorları da buranın faydalı olduğunu söylüyor."

'YENİ DOĞMUŞ GİBİ OLDUM'

Didim'de otel işletmeciliği yapan Remzi Atabay (48) ise oğlunun sedef hastası olduğunu ve araştırma yapmak için geldiğini söyledi. Atabey "Oğlum sedef hastası. Ben de Erzincan'a giderken bir uğrayıp bakıyım dedim. Gerçekten muhteşem bir yer. İnsanlar burada balıklardan şifa buluyor. Bir Erzincanlı olmama rağmen buraya ilk defa geldim. Doğası da harika. Balıklar güzel. Yerli yabancı çok kişi var. Sivas'a gelip de buraya uğramadan giden insan çok şey kaybetmiş olur. Ben buradan 50-100 sefer geçmişimdir ilk defa eşimin sayesinde geldik. Oğlumda sedef var. Dönüşte de oğlumu göndereceğim. Tedavi ile ilgili araştırma yaptım burada. Havuza girince hastalığım olmamasına rağmen balıklar beni sardı ve çok rahatladım. Sanki yeni doğmuş gibi terapi oldum" ifadelerini kullandı.

DÜĞÜNDEN ÖNCE KAPLICAYA

Düğün günü balıklı kaplıcaya fotoğraf çekimi için gelen damat Adem Akdağ (26) balıklı kaplıcanın dünyaca ünlü bir yer olduğunu ve Kangal'da gelin damadın balıklı kaplıcada fotoğraf çektirmesinin adet olduğunu söyledi. Akdağ, "Akşam düğünümüz var. Gelin hanımla buraya fotoğraf çektirmeye geldik. Çok heyecanlıyız" dedi. Gelin Ayşenur Akdağ (23) ise "Kangal'a gelin geliyorum. Tokat Erbaalı'yım. Balıklı Kaplıcada fotoğraf çektirmek adetten dediler, biz de buraya fotoğraf çektirmeye geldik. Burasını seviyorum güzel bir yer" ifadelerini kullandı.