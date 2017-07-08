Sivas Kangal Festivalinin Ilgi Odağı Köpekler Oldu

Kangal festivalinin ilgi odağı köpekler oldu



SİVAS'ın Kangal ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Kangal Kültür, Turizm, Enerji ve Madenler Festivali' bugün gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşte yer alan ve irilikleriyle dikkat çeken dünyaca ünlü 'Kangal' köpekleri vatandaşların ilgi odağı oldu.



Kangal Kaymakamlığı ve belediye tarafından düzenlenen '14'üncü Uluslararası Kangal Kültür, Turizm, Enerji ve Madanler Festivali' bugün başladı. 7-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festival, bugün ilçede düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Sivas Belediyesi mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Kangal Kaymakamı Sinan Aşçı, Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir ve Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşte ayrıca Kangal koyunları ve atlar ile sadakati ve gücüyle dikkat çeken dünyaca ünlü Kangal köpekleri de yer aldı. Kangal Anadolu Lisesi önünden başlayan yürüyüş belediye binasının arkasındaki festival alanında son buldu. Kangal köpekleri ile yakından ilgilenen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti.



"KANGAL KÖPEKLERİNİN GÖSTERİSİ OLACAK"



Türkiye'nin içinde bulunduğu durumlar nedeniyle festivallere bir süre ara verdiklerini belirten Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, "Bugün ülkemiz çok şükür huzurlu. Dolayısıyla vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek adına bugün festivalimizin 14'üncüsünü düzenliyoruz. 7-9 Temmuz tarihleri arasında dolu dolu etkinlikler var. Maden, enerji ve turizm sempozyumları ile müzik eğlence programları düzenliyoruz. 112 köyümüz, 46 mezramız ve merkez ilçemizle birlik, bütünlük adına mükemmel bir ortam sağladık. Bugünden itibaren bizleri ve ilçemizi ziyaret etmek isteyen herkese festivale davet ediyorum." dedi. Festivale çok yoğun katılım olduğunu, yarın köpeklerin ve koyunları görsel şovları olacağını ifade eden Öztürk, "Geçmişte köpekler yarışıyordu. Ancak nahoş durumların ortaya çıkması nedeniyle buna son verdik. Buradaki amaç Kangal'ı, Kangal'ın değerlerini tantımaksa bunu görsele dökelim dedik. Her köpeğimiz, her koyuncumuz birinci olsun dedik. Bu yıl gösteri şeklinde yapacağız inşallah." dedi.