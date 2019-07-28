SİVAS KANGAL'DA ÇATI YANGINI KORKUTTU

SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Kangal ilçesi Çetinkaya köyünde meydana geldi. İçerisinde 4 daire ve 2 dükkanın bulunduğu 2 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını farkeden binadakiler durumu Kangal Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kangal itfaiyesinin yetersiz kalması üzerine Sivas ve Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerinden de destek istendi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA