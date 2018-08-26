Sivas Kalp Krizi Geçiren Yolcusunu Kucağında Hastaneye Taşıdı

Sivas'ta özel halk otobüs şoförü Özkan Şen, kalp krizi geçiren yaşlı bir yolcuyu otobüsüyle hastaneye götürüp, kucağında acil servise taşıdı. Olay araç içi kameralarınca kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Bulvarı üzerinde, tren garı yakınlarında yaşandı. Kümbet-Üniversite seferi yapan 58 H 0050 plakalı özel halk otobüs şoförü Özkan Şen, tren garı önünden yolcuları aldıktan sonra istikametine devam etti. Bu sırada arkada oluşan hareketliliği gören Şen, yolculardan birinin kalp krizi geçirdiğini öğrendi. Yolculara yanında bulunan sudan vermelerini ve yaşlı adamın çevresini açmalarını isteyen şoför Şen, yaşlı adamı bir an önce hastaneye yetiştirmek için güzergahından çıktı. Şen, hemen yakınlardaki bir özel hastaneye otobüsünü çekti. Hastane önünde sedye gelmesini beklemeden yolcuyu kucağına alarak acil servise taşıdı. Bu anlar araç içi ve araç dışı kameralarına yansıdı. Hastanenin, ismini açıklamadığı yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.