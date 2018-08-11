Sivas Kale Projesi'nin İhalesi Yapıldı

Tarihi Sivas Kalesi'ni tekrar canlandırmak için Sivas Belediyesi'nin başlattığı çalışmalar neticesinde projenin ihalesi gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak projenin tanıtım filmi izlendi. Ardından Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinden bahsederek turizm potansiyelini açığa çıkarma ve gelecek nesillere aktarmayı bir görev olarak gördüğünü söyledi.

Kalkınma Bakanlığı başta olmak üzere şehirdeki kurum ve kuruluşların projeye destek olduğunu kaydeden Başkan Aydın, "Projenin birinci etabının yapım ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah kısa zamanda yapım aşamasına geçmiş olacağız. Hedefimiz eski Sivas kültürünü ve geleneğini yansıtan bir mahalle oluşturmak. Burada 41 bin metrekare alanı kamulaştırdık. Bundan sonraki kısım yapım aşaması olacak ancak daha da önemlisi sürdürülebilir bir şekilde halkımızın hizmetine sunulması. Burası sadece bir belediye projesi değil, Sivas'ın bir değeri olmalıdır. Sivas'ın geçmiş ile geleceğini bütünleştiren, bağlarını pekiştiren bir anlayışla sahip çıkılması gereken bir proje olmalıdır. Bunu başardığımız zaman projemiz sürdürülebilir olacaktır." dedi.

Alanda Sivas'ın yok olmaya yüz tutmuş el sanatlarının da yaşatılacağını kaydeden Başkan Aydın, müzik ve şehre özgü diğer sanatsal faaliyetlerin de yine Kale Projesi'nde yer alacağını söyledi.

Oteller, günü birlik tesislerle projeye canlılık katacaklarını ifade eden Aydın, "Geçmişle olan bağımızı kuvvetlendirecek olan Kale Projesi'nin ilk etabını 2019 yılında tamamlamayı ön görüyoruz. Daha sonra ikinci ve üçüncü etaplarla projemiz tamamlanmış olacaktır. Kalenin üst kısmındaki peyzaj çalışmalarını da tamamlamış durumdayız. Projenin başarılı olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

20 yıllık bir geçmişe dayanan Kale Projesi'ni hayata geçirmenin Sivas Belediyesi'ne nasip olduğunu dile getiren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise, "Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Kalkınma Bakanlığı'nın Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında bizler de projeyi destekliyoruz. Proje toplam üç etaptan oluşacak. İlk etapta 11 yapı ayağa kaldırılacak. Sağlık tesisleri, müzik alanları, oteller gibi tesisler yer alıyor. Projenin yeri ve mekanı çok iyi. Tarihi eserlere yürüme mesafesinde. Projenin faydalarını halkımız, esnafımız da ilerde görecektir." şeklinde konuştu.

Vali Vekili Yeliz Yıldızhan da,"Bugünkü sunumlar ve proje tanıtımı beni gerçekten çok heyecanlandırdı, umutlandırdı ve gururlandırdı. Şehirde yaşayan insanımızın tüm ihtiyaçları düşünülmüş ve ona göre düzenlenmiş bir proje. Sağlık ocağından, hamamlara, el sanatları merkezlerinden bedesten ve arastalara kadar çeşitli alanlarda farklı faaliyetlerin yapılacağı mekanlar mevcut. Sivas'ın geleneksel mimarisini, yemeklerini, müziğini, el sanatları eserlerini görme fırsatı bulacaksınız. En büyük avantajı da şehir merkezinde olması. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından projeyle alakalı sunumlar yapılarken, katılımcılar görüşlerini bildirdi. - SİVAS