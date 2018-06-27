Sivas Kahraman Şoför, Kazada Yaralanan Anne ve Bebeği Otobüsüyle Hastaneye Yetiştirdi Hd

Sivas'ta dün otobüste bulduğu parayı sahibine teslim etmesiyle gündeme gelen özel halk otobüsü şoförü Ömer Taşdemir (37), bugün de önünde kaza yapan otomobilde yaralanan anne ve bebeğini hastaneye götürdü. Olay, sabah saatlerine Gültepe Mahallesi Adliye Sarayı yakınlarında yaşandı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil adliye yakınlarında kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Bu sırada Gültepe-Adliye seferi yapan ve içerisinde yolcusu bulunan 58 H 0083 plakalı halk otobüsünün şoförü Ömer Taşdemir kazayı farketti. Kaza yerinde duran otobüs şoförü Taşdemir, olayda yaralanan anne Aysel G. ve 1,5 yaşındaki çocuğunu otobüse aldı. Halk Otobüsü Kooperatifi'nden izin alan Taşdemir yaralı anne ve çocuğunu kentte bulunan özel bir hastaneye götürdü. Bu anlar ise otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kolu kırılan Aysel G. tedaviye alınırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM'

Kaza anını anlatan otobüs şoförü Ömer Taşdemir, Yolcularımı aldım. İstikametime devam ediyordum. Tam Adliye dönüşünde arabam da doluydu. Arabanın takla attığını gördük. Bir kadın ve 1,5 yaşında çocuğu vardı. Şoka girmişti kadın. Kapıdan düşmüştü. Çocuk kucağındaydı. Ben de direksiyonda fenalaştım ve etkilendim. Yolculardan müsade istedim. Yakında özel bir hastane vardı. Oraya götürdük. İncitmeden kadını ve bebeği aldık. Bebeğe baktım bir problem yoktu. Korkmuşlardı. Sanırım kolu kırılmıştı. Daha sonra ben tekrar istikametime dönüp işime devam ettim. İnsanlık görevimi yaptım dedi.

BULDUĞU PARAYI TESLİM ETMİŞTİ

Halk otobüsü şoförü Ömer Teşdemir, dün de otobosünü temizlerken içinde bulduğu 17 bin 500 lira parayı sahibine ulaştırmasıyla gündeme gelmişti. Aynı şoför 2 yıl önce de otobüsten indiktan sonra fenalaşan bir kadın yolcuyu, tekrar araca alarak hastaneye götürmüştü.