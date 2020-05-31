SİVAS Kafe girişine çeşme, her masaya sipariş için telefon koydular
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SİVAS Kafe girişine çeşme, her masaya sipariş için telefon koydular

Kafe girişine çeşme, her masaya sipariş için telefon koydularSİVAS'ta bir kafe, koronavirüste normalleşme sürecine girilirken açılış öncesi aldığı önlemlerle dikkat çekti.

31.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:18

Kafe girişine çeşme, her masaya sipariş için telefon koydular

SİVAS'ta bir kafe, koronavirüste normalleşme sürecine girilirken açılış öncesi aldığı önlemlerle dikkat çekti. Müşteriler siparişlerini her masaya konulan telefonlar ile verebilecek. Ayrıca buton yöntemiyle müşteri sayısı kontrol edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, normalleşme süreci kapsamında restoran, kafe, plajlar, milli parklar ve bahçelerin 1 Haziran itibariyle yeniden açılacağını açıklamasının ardından bu tip işletmelerde hazırlıklar başladı. Normalleşme sürecinin adımlarının atılmasının ardından Sivas'ta bir kafe açılış öncesi aldığı önlemlerle dikkat çekti. Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak'ta Mehmet Akif Özoğlu (30) ve Halil Kuşçu (33) ortaklığı ile 4 yıldır faaliyet gösteren kafe, koronavirüs sonrası alınan önlem kararları nedeniyle kapatıldı. İşletme sahipleri bu süreci değerlendirerek kafelerine çeşitli uygulamalar yaptı. Açılışa hazırlanan kafede müşteriler ilk olarak girişe konulan çeşmede ellerini yıkayarak maskelerini takıp ateşleri ölçüldükten sonra içeriye girecek. Ayrıca kafeye konulan buton ile müşterilerin sayısının kontrolü sağlanacak. Kafede ayrıca her masaya konulan telefon ile müşteri ve garson arasındaki sosyal mesafe korunacak. 1 Haziran'da açılacak kafede müşteriler masalardaki telefon ile siparişini verebilecek.

'YENİ NORMAL DÖNEME HAZIRIZ'

Kafe işletmecisi Mehmet Akif Özoğlu, "Biz 4 yıldır 90'lar konsepti butik bir işletmeyiz. Maalesef dünyayı etkisi altına alan koronavirüs bizi de etkiledi. Yeni normalleşme döneminde alabileceğimiz tüm standart önlemlerimizi aldık. Bunun dışında kafemizin girişine çeşme koyduk. Her ne kadar kolonya ve antiseptikler olsa da sabun ve su en güzel temizlik aracıdır. Onun dışında müşterilerimizin sosyal mesafeyi garsonlarımızla koruması amacıyla kafemize bir telefon santrali kurduk. Tüm masalarımıza da telefon koyduk. Müşterilerimiz masalara oturdukları zaman bu telefonlarda siparişlerini verebilecekler. Ayrıca kafe içerisindeki müşterilerimizin sayısını kontrol altında tutmak amacıyla kendimizce buton tasarladık. Bu butonla da kafe içerisindeki müşterilerimizin sayısını görebiliyoruz. Biz yeni normal döneme hazırız. Hizmete tamamen hazırız. Umarım bu süreci ülkece çabucak atlatırız" dedi. İşletme ortaklarından Halil Kuşçu ise, "Malum virüsten dolayı dükkanımız uzun zamandır kapalıydı. Ama biz bu süreçte boş durmadık. Değerli misafirlerimiz için tüm önlemlerimizi aldık. Büyük bir heyecanla misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

SİVAS Kafe girişine çeşme, her masaya sipariş için telefon koydular

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı Haber
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Haber
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! 'Koronaya iyi geliyor' denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir Haber
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! "Koronaya iyi geliyor" denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi Haber
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Haber
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Böyle dostluk olmaz olsun! Borç vermeyen arkadaşlarını, 14 bıçak darbesiyle öldürdüler
Böyle dostluk olmaz olsun! Borç vermeyen arkadaşlarını, 14 bıçak darbesiyle öldürdüler
Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında 'ABD-Rusya çekişmesi' var
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında "ABD-Rusya çekişmesi" var
ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor
ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor
Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız
Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü...
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim
Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Naci Bostancı Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Esra Erol Seda Sayan Demet Akbağ
Spor Can Bartu Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mehmet Aurelio Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Bakan Haziran Diyarbakır
Şu an buradasınız: SİVAS Kafe girişine çeşme, her masaya sipariş için telefon koydular - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 12:20:04. #1.14#
title