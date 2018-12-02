Sivas Kadını Zorla Otomobile Bindirmeye Çalışan Şüpheliler Adliyede

Sivas'ta taciz ettikleri genç kızı arabayla kaçırmaya çalışan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay dün Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sivas'ta bir mağazada satış elemanı olarak çalışan E.P.'ye, T.D. isimli şahıs sosyal medya üzerinden cinsel içerikli fotoğraflar gönderip, taciz etti. Bunun üzerine E.P. Alibaba Şehit Rüstem Demirbaş Polis Merkezi Amirliği'ne gelerek şikayette bulundu. Daha sonra polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için genç kıza buluşma teklifini kabul etmesini söyledi. Genç kızla beraber buluşma noktasına gelen polis ekiplerini karşısında gören T.D. ve yanında bulunan arkadaşı Y.E. kaçmak için otomobilin kapısını kilitledi. Bu sırada Y.E. ise otomobilin yanında bulunan E.P.'yi kolundan tutarak otomobil ile sürüklemeye başladı. Polis ekipleri genç kızı kurtarırken, kaçan şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Şüphelilerden T.D.'nin biri cinsel taciz olmak üzere 9 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında 15 gün öncede başka birine cinsel tacizde bulunmaktan işlem yapıldığı öğrenildi. Diğer şüpheli Y.E.'nin de yapılan incelemesinde 2 adet suç kaydının olduğunu ortaya çıktı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'tehdit' ve 'cinsel taciz' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüpheliler T.D ve Y.E. gazetecilerin kendilerini görüntülememesi için yüzlerini montları ile kapatmaya çalıştı. Sorguları sürüyor.