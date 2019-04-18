Sivas Kadın Saçını Resimlerine İlave Etti

Kadın saçını resimlerine ilave etti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisi Yasemin Güzel, kadın saçları kullanarak yaptığı resimlerden oluşan sergi açtı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisi Yasemin Güzel, kadınların değerini anlatmak ve yaşantısını yansıtmak için farklı bir çalışmaya imza attı. Kendi saçını ve çevreden topladığı kadın saçlarını iğneden geçirip tuvale işleyen Güzel, yaptığı tablolardan oluşan sergi açtı. TCDD Sivas Tren Garı salonunda 'Saç-Yol-Ma' ismiyle görücüye çıkan serginin açılışına üniversite öğrencileri ve kentte bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 14 tablonun yer aldığı sergi ilgi gördü.

'DÜNYADA BU TARZDA BİR İLK'

Çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Yasemin Güzel, Burada farklı bir amaç, farklı bir imkan tanımak adına, kadınların değerini anlatmak adına burada bulunmaktayız. Kadının saçının telinin aslında ne kadar değerli olduğunu, yerler değil de tablolarda, daha yüksek yerlerde olması gerektiğini anlatmak istedim. Kadının sabrını ve yaşantısını anlatmak istedim. Çalışmalarımın bir çoğunda saç tellerini iğneden geçirerek tuvale diktim. Kadının değerinin, sabrını, yaşantısını anlatabildiysem ne mutlu bana. Şu an burada 14 farklı çalışma var. Bu tabloları 2 yılda yaptım. Devamı da gelecektir. Dünyada 2 tane saç müzesi var. Fakat tuvallere saçları iğneden geçirip diken bir sanatçı yok. Bu tarzda bir ilk dedi.

Sergiye katılanlar ise ilk defa böyle bir çalışma gördüklerini belirterek, farklı ve anlamlı bulduklarını ifade etti.

Kaynak: DHA