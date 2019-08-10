SİVAS KADIN FUTBOL TAKIMININ KAMP HAYALİ, ÇEKİLİŞLE GERÇEK OLDU

10.08.2019 12:00

Kadınlar Futbol 2'nci Ligi'nde mücadele eden Sivas Gazi Lisesi Kadın Futbol Takımı, sosyal medya üzerinden yapılan çekilişle 10 günlük kamp kazandı.

Kadınlar Futbol 2'nci Ligi'nde mücadele eden ve maçlarına sürekli spor salonunda hazırlanan Gazi Lisesi Kadın Futbol Takımının sporcuları sosyal medya üzerinden bir otelin başlattığı kamp kampanyasına başvurdu. Kazananın çekiliş ile belirlendiği kampanyada Gazi Lisesi Futbol Takımı Isparta'da 10 günlük kamp kazandı. Maddi imkanları yetersiz olan ve bu nedenle yıllardır kamp yapamayan futbol takımı, çekiliş sonucunda büyük mutluluk yaşadı. Salonda antrenmanlarına devam eden futbol takımı 1-10 Eylül arasında gidecekleri Isparta'da yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Gazi Lisesi Kulüp Başkanı Mustafa Karadağ, Çocuklarımızın gayretleriyle bir otel tarafından bize 10 günlük kamp hediye edildi. İnşallah Eylül'de oraya gidip bir 10 günlük kampımız olacak. Eğer bu çekiliş olmasaydı, bizim kamp yapmamız imkansızdı. Geçen sene kamp için girişimlerde bulunduk ama olmadı. Sürekli salonda çalışıyoruz. Hedefimiz yeni sezonda şampiyonluğa oynamak dedi.

'İÇİMİZE HEP BİR DERT OLMUŞTU'

Takım antrenörü Safiye Pınarbaşı ise, 11 yıldır futbolla uğraşıyorum. Biz her türlü imkansızlıklara karşı buralara kadar geldik. Kendi çabalarımızla 2'nci lige çıkmayı başardık. Maddi imkansızlıklardan dolayı belli bir yere kadar gelebildik. İmkansızlıklarla çok mücadele ediyoruz. Yetkilerden sahip çıkılmasını istiyorum. Burada gelecek vaadeden sporcular var. Bu kulübün kapanmasını ben istemiyorum. Onların geleceği için bu futbol devam ediyor. Bu zamana kadar hiç kamp yapmadık. İçimize hep bir dert olmuştu. Bir türlü kamp yapamıyorduk. Hocalarımızdan çok istememize rağmen bir türlü olmuyordu. Çünkü maddi imkansızlıklar vardı. Kamp çekilişini biz sosyal medyadan gördük. Şansımızı denedik. Çekilen kura sonucu kamp bize çıktı. Bu bizi çok mutlu etti. Bu tip bir destek verilmesi çok mutlu edici diye konuştu.

Kaynak: DHA