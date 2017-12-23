İyi Parti Lideri Akşener "Erdoğan'ı Tanıyorum" Deyip Seçim Tarihini Verdi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Erdoğan'ı iyi tanıyan bir siyasetçi olarak 15 temmuz 2018'de genel seçimlerle partili Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne alınacağını düşünüyorum." dedi.

SİVAS'TA İL BİNASININ AÇILIŞINA KATILDI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Sivas İl Binasının açılışına katıldı. İl teşkilatı önündeki açılış konuşmasının ardından teşkilat binasını ziyaret eden Meral Akşener, burada basın toplantısı düzenledi.

"SEÇİMİN 2019'A KALMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Seçimlere yönelik bir soru üzerine Akşener şöyle konuştu:

Ben Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2019'a kalmayacağını düşünüyorum. Erdoğan'ı iyi tanıyan bir siyasetçi olarak 15 temmuz 2018'de genel seçimlerle partili Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne alınacağını düşünüyorum. Bu bir bilgi değil, öngörü yani bir okuma. Bakalım siyasi öngörülerim doğru çıkacak mı.

"İYİ PARTİ RAKİP SİSTEMİNİ ORTADAN KALDIRDI"

Cumhurbaşkanlığı konusunda da çok iddialıyız. Görünen o ki bugüne kadar sayın Erdoğan rakiplerini kendisi seçti. Yani buna siyasi literatürde seçilmiş rakip denir. Seçilmiş rakip sistemini ortadan kaldıran İyi Parti. Çünkü diğer muhalefet partilerini sayın Erdoğan tarafından tanzim edildiği süreç var.