Sivas İşlemleri Yetişmeyen 24 Yolcu, Uçağa Alınmayınca Tepki Gösterdi Hd

İşlemleri yetişmeyen 24 yolcu, uçağa alınmayınca tepki gösterdi

SİVAS'ta özel bir havayolu şirketinin İstanbul seferi için bilet alan 24 yolcu, işlemleri yetişmediği için uçağa alınmadı. Personel yetersizliğinden şikayet eden yolcular, duruma tepki gösterdi.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan sabah 08.20'de özel bir havayolu şirketinin PC 2751 sefer sayılı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşu için bilet ayırtan yolcular check-in işlemlerini yaptırabilmek için alana gelerek sıra beklemeye başladı. İddiaya göre 2 personel yolcuların işlemlerini yapmakta yetersiz kalınca sıra uzadı. 08.00'da sistemin kapanması üzerine 24 yolcunun işlemi gerçekleştirilemedi. Uçak kalkış saati olan 08.20'de checkin işlemleri henüz bitmeyen yolcuları beklemeden kalktı. Havalimanında kalan 24 yolcu duruma isyan etti. Aralarında yurt dışı aktarmalı biletleri de bulunan yolcular duruma tepki gösterdi. Bazıları terminale giderek İstanbul'a otobüs bileti aldı. Bir kısmı ise biletini sonraki günlere aktardı.

'HERKES MAĞDUR OLDU'

Yolculardan Ahmet Akgül (30), aktarmalı olarak Fransa'ya gideceğini, ancak uçağa alınmamasından dolayı mağduriyet yaşadığını iddia etti. Akgül Saat 08.20 uçağı ile İstanbul'a gidip, İstanbul'dan 11.45 Basel Mulhouse gidecektim. Geldiğimizde burada yaşayan çok büyük bir yoğunluk vardı ve bizimle ilgilenen personel sadece 2 kişiydi. Bu yoğunluktan ötürü personel yetiştiremedi. 24 yolcuyu beklemeden uçak gitti. Personel sayısının yetersizliğinden dolayı ve kaptanın sıra bitmemesine rağmen gitmesinden dolayı biz burada mağdur olduk. Şimdi ne bizim burada otel masrafımız karşılandı ne başka bir yere gideceksek yolculuk masraflarımız karşılanıyor. Ayrıca buradakilerin çoğunluğu gurbetçi, yarın işe başlayacaklar var, iş adamları var. Hepsi mağdur oldu. Koskoca havaalanını yapmışlar içinde bilgisayar yok. Bu mağduriyetin giderilmesi lazım. Ayrıca bu olayların burada ilk kez yaşanmadığını da öğrendim. Bu kadar kişi mağdur oldu, söylenen tek şey 'Biletinizi iade edeceğiz ya da değiştireceğiz'. Bugün İstanbul'a başka uçak yokmuş. Bazılarının uçuşları 3 gün sonrasına ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Colmar şehrine gidecek olan Yavuz Yıldız (35) ise Bizler gurbetçiyiz. Bir sene çalışıp burada izin yapmaya geliyoruz. Tatili burnumuzdan getiriyorlar. O kadar çalış, eziyet çek, havaalanına gel adam uçağa almıyor. Bu nasıl iş anlamadık. Oradaki işimizden de kaldık. Cumartesi günü işe başlamam gerekiyordu, şimdi ne zaman gideceğim belli değil, bilet arıyorlar. Buradan Basel'e uçacaktım. Fransa'nın Lyon şehrine gönderiyorlar. 4 saatlik uzak yola gönderiyorlar, onu kim karşılayacak onu bilmiyorum dedi.

3 çocuğu ve eşi ile birlikte havalimanında kalan yolculardan Nurettin Çetin de uçağın kalkış saatinden bir buçuk saat önce havalimanında olmasına rağmen uçağa alınmadığını ifade ederek Ailemle İtalya'ya gidecektik. Zamanında gelmemize rağmen bu mağduriyeti yaşadık. Şu anda 2-3 gün burada kalacağız. Bize ne otel, ne kalacak bir yer sunulmadı. Biz tekrar köye gideceğiz, bekleyeceğiz. Tekrar bir mağduriyet olmazsa pazar günü İtalya'ya gideceğiz. Uçağımız 08.20 deydi biz buraya 07.00'da geldik. Herhangi bir açıklama da yapmadılar. Biletimizi yenilediler pazar gününe ayarladılar. Bütün işlerimiz alt üst oldu diye konuştu.

Firma görevlileri ise açıklama yapmadı.