Sivas İşgem Hizmete Girdi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği ortak finansmanıyla inşa edilen Sivas İş Geliştirme Merkezinin (İŞGEM) açılışı gerçekleştirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ'lere, maddi ve mesleki destek arayan girişimcilere ve yeni kurulan işletmelere kucak açan İŞGEM, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) liderliğinde ve Sivas Valiliğinin ortaklığında 1 milyon 150 bin avrosu ulusal olmak üzere toplam 7 milyon 191 bin avro fonla inşa edildi.

İŞGEM'in açılışında konuşan Sivas Valisi Davut Gül, şunları kaydetti:

"Sanayicinin gelmemesinin nedeni Sivas'ta yeterince altyapının olmamasıydı. Şimdi limanlara ulaşım çok kolay, havaalanımız uluslararası statüde. Organize Sanayi Bölgemizin altyapısı, doğalgazı tamamlandı. Şehrimiz yaşanabilir bir şehir oldu. Dolayısıyla Sivas'ın cazibesi her geçen gün artıyor. 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde kapasitemizi doldurmak üzereyiz. Demirağ 2. Organize Sanayi Bölgemizde bu hafta altyapı ihalesine çıkacağız. Buranın farkı her parsele demiryolu hattının çekildiği Türkiye'deki ender Organize Sanayi Bölgelerinden biri olmasıdır. Dolayısıyla büyük, ulaşılabilir, sembolik rakamlarla yatırımcıya yer tahsis edilecek bir yer."

İŞGEM'i çok önemsediklerini belirten Gül, "İŞGEM ile Sivas 35 milyon lira hibe aldı. Bu çok önemli ama budan daha önemlisi, İŞGEM'in bundan sonra yapacağı hizmet." açıklamasında bulundu.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise İŞGEM'in hayırlı olmasını temenni etti.

İŞGEM Teknik Destek Ekibi Takım Lideri Leif Grahm da Sivas'ta açılan İŞGEM'in diğer İŞGEM'lere göre farklı şekilde organize olduğunu belirterek, "Projemiz 3 bileşen ekseninde organize olmuş durumda. Bunlardan bir tanesi etrafta gördüğümüz yapılar. İkincisi bu yapıların içerisinde yerleştirilen, kullanıma açılan ekipman ve üçüncüsü ise belki de en önemlisi benim de lideri olduğum teknik destek ekibi." değerlendirmesini yaptı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkan Yardımcısı Tibor Sitratiskay ise Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlü ve ortak çıkarlara dayandığını belirtti.

ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de İŞGEM'de amaçlarının Sivas'ın girişimcilik altyapısını güçlendirmek ve Sivas ekonominin rekabetçiliğini arttırmak olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Sivas İŞGEM'in açılışı gerçekleştirildi.

Programa, ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, akademisyenler, Sivaslı işletmeciler, girişimciler, sanayici ve iş adamları ile diğer davetliler katıldı.