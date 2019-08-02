SİVAS İranlı yolcular otobüste esrarla yakalandı

İranlı yolcular otobüste esrarla yakalandı

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada yolcu otobüsünde 1'i kadın 3 İranlı yolcu 3 kilo 345 gram esrar ile yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve İmranlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-200 karayolu üzerinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi. Bu sırada kontrol noktasına gelen bir yolcu otobüsü durduruldu. Jandarma ekipleri otobüste titiz bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada İranlı oldukları belirlenen kadın yolcu Z.H.(47) ile M.R.(19) ve M.R.(40)'nin eşyalarının arasında 3 kilo 345 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 İranlı şüpheli, işlemleri yapılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: DHA