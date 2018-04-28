Sivas-İnşaattan Düşen Suriyeli İşçi Öldü

Sivas'ta çalıştığı inşaatın 7'inci katından düşen Suriyeli Halid Hassun(19) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi 10'uncu Sokak üzerindeki bulunan 7 katlı bir inşaatta yaşandı. İnşaatta işçi olarak çalışan Suriyeli Halid Hassun, en süt katta çalıştığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Zemine çakılan Hassun'a ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan işçi arkadaşları yaptı. Talihsiz genç olay yerine çağrılan ambulansla Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Suriyeli genç yaşamını yitirdi. Cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri inşaatın bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.