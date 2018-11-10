Sivas İnfaz Koruma Memuru 28 Yıldır İşe Koşarak Gidip Geliyor

İnfaz koruma memuru 28 yıldır işe koşarak gidip geliyor

SİVAS Açık Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuru olarak görev yapan İlhan Koç (57), 28 yıldır iş yerine koşarak gidip geliyor. Her gün sabah erken saatte Karşıyaka Mahallesindeki evinden çıkan Koç 16 kilometre uzaklıktaki Kılavuz Mahallesindeki iş yerine koşarak gidiyor. Koç, akşam yine aynı şekilde iş çıkışı evine koşarak giderek günlük 32 kilometreyi tamamlıyor.

Sivas'ta yaşayan evli 8 çocuk babası İlhan koç, işe başladığından beri mesaisine koşarak gidip geliyor. Karşıyaka Mahallesindeki evinden sabah 06.30'da çıkan Koç 1 saat 15 dakikada 16 kilometrelik yolu katederek 07.45'te ceza evinde oluyor. Spor kıyafetlerini çıkararak infaz koruma kıyafetlerini giyen Koç mesaisine başlıyor. Akşam yine mesai bitiminde de aynı yolu koşarak evine gidiyor. 45 yıldır atletizmle uğraşan aynı zamanda atletizm antrenörlüğü de yapan Koç günlük antrenmanlarını bu şekilde yapıyor.

45 yıldır atletizmle uğraştığını ifade eden Koç, yolda kendisini koşarken görenlerin genelde takdir ettiğini söyledi. Koç 45 yıldır çocukluğumdan beri atletizmle uğraşıyorum. İş yerine gelip giderken sürekli koşarak gelip, koşarak gidiyorum. Antrenmanlarımı bu şekilde yapıyorum. Mesaimiz sabah 8.00'de başlıyor. Ben 6.30'da evden çıkıyorum. 1 saat 15 dakikada buraya geliyorum. Daha sonra üzerimi değiştiriyorum. Mesaime 08.00'den önce hazır oluyorum. Akşam da mesaim 20.00'de bitiyor 20.20'de buradan çıkıyorum koşarak tekrar eve gidiyorum. Vardiyalı çalıştığım için 12 saat çalışıyorum. Akşam vardiyası olursa 17.30'da evden çıkıyorum koşarak tekrar 20.00'den önce hazır oluyorum. 2011 yılında trafik kazası geçirerek vefat eden oğlum Yunus Emre adına da koşu organize ediyorum. Bu sene 7'ncisini düzenleyeceğim. 8 çocuğumun 8'i de sporla uğraşıyor hepsi mesafe koşuyor. Hem zamandan tasarruf ediyorum hem de topluma güzel bir örnek oluyorum. Bugün 57 yaşındaki bir insan 16 kilometrelik yolu her gün gidip gelerek günlük 32 kilometre koşuyorsa bir çocuk neden ben koşmayayım diye örnek alıyor benden. Koşum 1 saat 15 dakika sürüyor. 16 kilometre geliyorum, 16 kilometre gidiyorum. Günlük 32 kilometre koşuyorum. Yolda beni görenlerin tepkisi de oluyor, takdir eden de oluyor. Tepkisi olanlara aldırmıyorum. Takdir edenler teşekkür ediyorum ama tepkisi olanlar da bir gün mutlaka anlayacaktır. Çünkü spor 40 yaşından sonra gerekli. Ben atletizm antrenörüyüm. Çocuk zaten koşuyor, oynuyor yerine göre sporunu yapıyor ama 40 yaşından sonra insan için spor şart. En güzel sporda tempolu yürüyüşdür. Bunu bende herkese bizzat göstererek yapıyorum. İş yerimdeki arkadaşlarımın hepsi memnun ve keşke bazılar yapamadığı için senin yerinde olsak diyerek özlem içerisinde bana söylüyorlar. dedi.

ÇOK SAYIDA DERECEM VAR

Pazar günü 40'ıncısı düzenlenecek olan Vodafone İstanbul Maratonu'na katılacağını ifade eden Koç sözlerini şöyle sürdürdü Koşmamın işte herhangi bir sıkıntısı olmuyor. Hatta daha atik oluyorum. Şuan mesela kapıda nöbet tutuyorum. Antrenmanımın bir devamı gibi yerimde durmuyorum. Bu şekilde işimi de seviyorum amirlerimi de seviyorum buradan da teşekkür ediyorum. Asıl hazırlığım 11 Kasım'da 40'ıncısı yapılacak olan Vodafone İstanbul Maratonu. 14'üncü kez koşacağım inşallah. 42 kilometre amacım burada sağlıklı bir şekilde koşuyu bitirmek. Kupam madalyam çok oldu. Yaş gruplarım da derecelere giriyorum. Gençliğimden de 8 tane madalyam var. Bundan sonra da yaş gruplarım da 59-60 grubunda yarışıyorum genelde iyiyim. Ultramaraton 50-100 kilometre koşuyorum. diye konuştu.

TOKAT'TAN SİVAS'A KOŞUYORDUM

Daha önce çalıştığı Tokat Cezaevinden ayda bir kere Sivas'a koşarak gidip geldiğini ifade eden Koç Gittiğim yerlere koşarak gidip gelmeyi tercih ediyorum. Zorluklar bazen hava yağışlı oluyor ama zorlukları seven insan katlanıyor. Kışında koşuyorum aslında serinlikte koşmak daha güzel oluyor. Ortaokulda başladım, bugüne kadar hep koştum. 28 yıldır çalışıyorum başladığımdan beri bütün cezaevlerinde de koştum. Daha önce Edirne, Bursa, Tokat Cezaevlerinde çalıştım hepsine de koşarak gidip geldim. Hatta Tokat'tan Sivas'a kadar ayda bir koşarak gidip geldim. Şimdi kısmet olursa cezaevimiz Hafik'e taşınacak oraya da koşarak gidip geleceğim 33 kilometre. ifadelerini kullandı.