Sivas'ın Zara ilçesinde cem ve kültür merkezi açıldı
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Sivas'ın Zara ilçesinde cem ve kültür merkezi açıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde cem ve kültür merkezi açıldı
Anadolu Ajansı / İbrahim Özel - Haberler | Güncel

Sivas'ın Zara ilçesinde Bektaş Köyü Cem ve Kültür Merkezi, törenle açıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde Bektaş Köyü Cem ve Kültür Merkezi, törenle açıldı.

Bektaş köyünde restorasyonu tamamlanarak cem ve kültür merkezine dönüştürülen köy konağı için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bektaş Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen programda konuşmaların ardından katılımcılara ve emeği geçenlere plaket takdim edildi.

Gazi Cemevi Dedesi Veli Gülsoy'un okuduğu duanın ardından açılış kurdelesi kesilerek cem ve kültür merkezi hizmete açıldı.

Programa, Kaymakam Meriç Dinç, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, Alevi Dedesi Veli Gülsoy, Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Esma Ersin, Cem Vakfı Sivas Şubesi Başkanı Ünal Karataş, Gazi Cemevi Başkanı Hıdır Karataş, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Zara Şubesi Başkanı Metin Erkan, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Zara ve İmranlı ilçelerinin siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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