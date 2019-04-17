Sivas'ın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Karadeniz-Akdeniz bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolunun 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde sabah etkisini gösteren kar yağışı, yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı. Nisanda kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlardan bazıları, öz çekim yaptı.

Vatandaşlardan Cafer Geldi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Geminbeli zirvesinde kar yağışı sürpriziyle karşılaştığını ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kar topu oynayan Oğuzhan Çifci ise Geminbeli Geçidi'nin her mevsim güzel olduğunu belirterek, "Her yıl bu aylarda kısa süreli de olsa kar yağışı oluyor. Bizler de fotoğraf çekilmeye geldik. Şu anda kış güzelliğini yaşıyoruz." dedi.

Öte yandan, kara yolunda seyreden sürücüler, kar yağışı nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA