Sivas'ın Yüksek Kesimlerinde Kar
Sivas'ın yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Sivas'ın yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sivas- Ankara yolunda ve Sivas- Tokat yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, günlük yaşamı etkiledi. Yoğun tipi ve sis nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Gece yarısından itibaren hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düşmesi beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, çiftçileri orta kuvvette don olayı olabileceğiyle ilgili uyardı.