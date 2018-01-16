Sivas'ın Yöresel Lezzetleri Kitapta Toplandı

Sivas Belediyesi, şehrin yöresel lezzetlerinin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması adına kente özgü yemekleri tek bir kitapta topladı.

Tarih öncesi çağlardan beri birçok medeniyete beşiklik etmiş olan Sivas'ın en önemli değerlerinden biri olan mutfak kültürünü yazılı hale getiren Sivas Belediyesi, "Sivas'ın Yöresel Lezzetleri" kitabını çıkardı. Daha önceki yıllarda da zaman zaman yöresel yemeklerin tanıtıldığı yayınlar basan Belediye, bu kitapta şehrin tüm lezzetlerini bir araya getirdi.

Çorbalar, sulu yemekler, ızgaralar, pilavlar, tatlılar ve şerbetler gibi şehrin birçok yöresel lezzeti, tarifleri ve fotoğraflarıyla birlikte yemek kitabındaki yerini aldı. İsteyen her vatandaş yemek kitabını belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden temin edebilecek. - SİVAS