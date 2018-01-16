Sivas'ın Yöresel Lezzetleri Kitaplaştırıldı

Sivas Belediyesi tarafından "Sivas'ın Yöresel Lezzetleri" adlı kitap bastırıldı.

Sivas Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediyenin şehrin yöresel lezzetlerinin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması adına Sivas mutfağına özgü yemekleri tek bir kitapta topladığı belirtildi.

Önceki yıllarda da belediye tarafından yöresel yemeklerin tanıtıldığı kitap bastırıldığı aktarılan açıklamada, "Tarih öncesi çağlardan beri birçok medeniyete beşiklik etmiş olan Sultanşehir Sivas'ın en önemli değerlerinden biri olan mutfak kültürünü yazılı hale getiren Sivas Belediyesi, 'Sivas'ın Yöresel Lezzetleri' kitabını çıkardı." ifadesine yer verildi.

Sivas'a özgü çorbalar, sulu yemekler, ızgaralar, pilavlar, tatlılar ve şerbetler gibi şehrin birçok yöresel lezzeti, tarifleri ve fotoğraflarıyla birlikte yemek kitabında anlatılıyor.

Vatandaşların yemek kitabını Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden temin edebilecekleri kaydedildi.