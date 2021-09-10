Sivas'ın yöresel lezzeti "Tonus köfte" özel günlerde sofraları lezzetlendiriyor
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Sivas'ın yöresel lezzeti "Tonus köfte" özel günlerde sofraları lezzetlendiriyor

Sivas'ın yöresel lezzeti 'Tonus köfte' özel günlerde sofraları lezzetlendiriyor
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Kültür Sanat

Sivas'ın yöresel lezzetleri arasında yer alan ve Altınyayla ilçesinde özel hazırlanan "Tonus köfte" tadanların damağında unutulmaz lezzet bırakıyor.

Sivas'ın yöresel lezzetleri arasında yer alan ve Altınyayla ilçesinde özel hazırlanan "Tonus köfte" tadanların damağında unutulmaz lezzet bırakıyor.

Altınyayla Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçenin en önemli lezzetleri arasında gösterilen Tonus köfte genellikle özel misafirler, düğün, bayram gibi günler için hazırlanıyor.

Eti ve baharatı özel olan, imece usulü hazırlanan köfte, sindirimi kolay olmasından dolayı düğünlerde, misafir ağırlamasında ve özelliklede ramazanda baş yemek olarak sofralardaki yerini alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınyayla Kadın Kooperatifi çalışanı Zeynep Yerlikaya, Tonus köftesinin ilçenin en önemli lezzetleri arasında yer aldığını belirtti.

Damakların tatlandıran lezzetin et ve bulgur kullanılarak hazırlandığını anlatan Yerlikaya, "Çok meşhurdur, düğünlerimizde olmazsa olmaz lezzetlerimizdendir. Yapım aşamasında 1 kilo ete bir kilo bulgur koyarız. Daha sonra baharatlarını sırasıyla koyarız, soğanını doğrarız. Sonra yoğurma aşamasına geçilir." ifadesini kullandı.

Köftenin yapım aşamasının zor ve zahmetli olduğunu belirten Yerlikaya şunları kaydetti:

"Yoğurma aşamasını yaptıktan sonra ununu koyarız ve yumurtasını kırarız. Biraz daha yoğrulduktan sonra sıkma aşamasına geçilir. Küçük küçük toplar halinde sıktıktan sonra içini çanak halinde açarız. Önceden hazırlamış olduğumuz böbrek yağını makinede çeker, tekrar sıcak suyla yoğurduktan sonra küçük küçük toplar haline getiririz. Onları çanak yaptığımız Tonus köftesinin içine yerleştirdikten sonra kapatırız, suda haşlarız, haşladıktan 5 dakika sonra köftemiz servise hazır hale gelir."

Sivas'ın yöresel lezzeti 'Tonus köfte' özel günlerde sofraları lezzetlendiriyor
Sivas'ın yöresel lezzeti 'Tonus köfte' özel günlerde sofraları lezzetlendiriyor
Sivas'ın yöresel lezzeti 'Tonus köfte' özel günlerde sofraları lezzetlendiriyor
Sivas'ın yöresel lezzeti 'Tonus köfte' özel günlerde sofraları lezzetlendiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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