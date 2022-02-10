Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli - Haberler
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

AA, Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yıldızeli ilçesinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yıldızeli ilçesinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Yıldızeli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Öte yandan kar yağışı ve tipi nedeniyle, 1453 rakımlı Seyfebeli Geçidi ağır tonajlı araçların geçişine kapatılırken, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde otobüs seferleri geçici olarak durduruldu.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Yıldızeli, Sivas, kar, Güncel, Haberler

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