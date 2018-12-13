Sivas'ın 'Yıldız'ı Kayak Sezonunu Açıyor

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak sezonu sezon hafta sonu açılıyor. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu merkezde pistler kayak yapmaya hazır hale getirildi.

Türkiye'deki en ucuz kayak merkezlerinden biri olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak sezonu başlıyor. Sivas Valisi Salih Ayhan yeni sezonda farklı ve nitelikli çalışmalarla ziyaretçi sayısını artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak,"Vatandaşlarımızın ilgisini artırmak, çocukların kayak sporu ile hemhal olmasını sağlamak, hafta sonları ve gece aktivitelerini zenginleştirmek için çeşitli hazırlıklar yapıldı. İnşallah 2018-2019 kış sezonunda Yıldız Dağı geçmişinden çok daha geniş katılımlı bir hale gelecek. Bu dönem 5'inci sezonunu geçirecek olan Yıldız Dağı, hizmetin zirvesinde olacak. Elbette eksikliklerimiz var ancak onları da gidereceğiz. Örneğin bu sezon akıllı geçiş sistemini devreye sokacağız. Dağda sadece kayağı değil diğer aktiviteleri de zenginleştireceğiz. Vatandaşın ilgisini çekecek, ulaşımda kolaylık sağlayacak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Çocuklarımıza sosyal sorumluluk projesi kapsamında eğitim programları hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Sıcak Çermik-Yıldız Dağı yol bağlantısı çalışmalarının da sürdüğünü dile getiren Ayhan,"Çevre illerden ve İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerden gurbetçilerimizi de Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne bekliyoruz. Türkiye'nin en genç, en modern ve en ekonomik kayak merkezini mutlaka görmelisiniz. Bu sene inşallah bereketli bir kış görmeyi arzu ediyoruz. Sezon, Sivas ve Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi açısından çok özel ve anlamlı geçecek. Kayak merkezine Sivas'ın ve herkesin sahip çıkmasını istiyoruz. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde ticari bir anlayış yok, tamamen sosyal bir anlayış var. Türkiye'deki en makul fiyatlar bu kayak merkezindedir ve herkesi bu dağı görmeye, bu dağda eğlenmeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu. - SİVAS