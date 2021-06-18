Sivas'ın "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı" başvurusu son değerlendirmeye kaldı

Sivas müziği için "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı"na yapılan başvurunun, Fransa'nın başkenti Paris'teki değerlendirmeye katılma hakkı kazandığı bildirildi.

Sivas müziği için "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı"na yapılan başvurunun, Fransa'nın başkenti Paris'teki değerlendirmeye katılma hakkı kazandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi öncülüğünde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanarak UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna sunulan başvuru dosyası ilk aşamayı geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, mayıs başında sunulan dosyanın, UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun destek yazısını almaya hak kazandığını, son aşamada ise Paris'teki toplantıda değerlendirileceğini anlattı.

Müzik alanında hazırlanan başvuru dosyasını, katılımcı bir anlayışla, şehrin tüm seslerini dinleyerek, danışarak ve fikir birliğine vararak oluşturduklarına dikkati çeken Bilgin, "Kurumsal kimlik çalışması kapsamında 'Sivas City Of Music' logosu tasarladık. 1985 yılında Türkiye'den UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan ilk eser olan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın cennet kapısındaki bir figürden esinlenerek oluşturduğumuz logo, Sivas'taki müzik kültürünün gelenekten geleceğe giden evrensel ve sonsuz hikayesini temsil etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgin, program kapsamında Türkçe-İngilizce "musicsivas.com" adresinde web sitesi oluşturduklarını, Sivas Belediyesi ve ORAN tarafından yönetilen sitede, kentin tanıtımı ile müzik alanındaki güçlü yönleri, etkinlikleri ve haberlerinin yer aldığını kaydetti.

Müzik ve kültür endüstrisi üzerine 4 yıllık güçlü bir eylem planı hazırladıklarını vurgulayan Bilgin, "Dosyamızın Paris'ten de olumlu sonuç alacağına inanıyoruz. Çalışmalarımıza aynı hızla devam edeceğiz. Hedefimiz, aşıklar ve ozanlar şehri Sivas'ı gelecek nesillere aktarabilmek, şehrimizin ulusal ve uluslararası mecrada görünürlüğü ve tanınırlığını artırmaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde