Sivas'ın Ulaş İlçesinde Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde dünden beri kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, dün, ilçeye bağlı Gürpınar köyüne taziyeye giden Seyfettin Uğurlu, evine dönmeyince ailesi tarafından polise ve jandarmaya haber verildi.

Güvenlik güçlerinin aramaları sonucunda Gürpınar köyüne 2 kilometre mesafede demir yolu köprüsünün altında Uğurlu'nun cesedi bulundu.

Ceset, otopsi için Sivas Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ulaş ilçesinde 1973 yılında yapımına başlanan Kangal-Deliktaş Demiryolu Tüneli inşaatında bekçi olarak çalışan Uğurlu, 1988 yılında emekli olmuş ancak tünelin hizmete alındığı 2012'ye kadar bekçilik yapmaya devam etmişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakan olduğu dönemde 9 Haziran 2011'de Sivas'ta düzenlenen mitingde Uğurlu'nun tünel için yaptığı fedakarlığı anlatmıştı.

Kaynak: AA