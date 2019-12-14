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Sivas'ın tuzağına düşülmeyecek

Süleyman Arat | Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için büyük önem taşıyan Demir Grup Sivas maçında takımını alışılmışın dışında taktikle oynatacak.

14.12.2019 08:47 | Son Güncelleme: 14.12.2019 08:47
Sivas'ın tuzağına düşülmeyecek

Süleyman Arat | Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için büyük önem taşıyan Demir Grup maçında takımını alışılmışın dışında taktikle oynatacak.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için büyük önem taşıyan Demir Grup Sivas maçında takımını alışılmışın dışında taktikle oynatacak.


Topa sahip olma oranı ve pas yüzdesi istatistiklerinde ligin en kötüleri arasında yer almasına rağmen, Kone, Yatabare, Fernando gibi süratli oyuncularını, uzun paslarda çok başarılı olan Emre Kılınç ve Mert Hakan'la besleyerek sonuca giden Sivas'a boş alan bırakmamayı hedefleyen Yanal'ın savunma ağırlıklı bir oyunu tercih edecek. 


Sağ kulvarı Isla-Dirar, sol tarafı Hasan Ali-Tolga ile kapatmayı planlayan Yanal; Ozan Tufan'a da Emre Kılınç, Mert Hakan ve Erdoğan arasındaki pas trafiğini kesme görevi verdi. F.Bahçe bugünkü idmanın ardından akşam özel uçakla Sivas'a gidecek.


Kaynak: Hürriyet

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