Sivas'ın Suşehri ilçesinde yol yapım çalışmaları
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde yol yapım çalışmaları

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yol yapım çalışmaları
27.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:59

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ve İl Genel Meclis Üyesi Yüksel Çifci, Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde devam eden yol yapım çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Çalışmaları kısa sürede tamamlamayı planladıklarını aktaran Yüksel, "İlçemizin önemli caddeleri arasında yer olan Ordu Caddesi'nde asfalt çalışması öncesi başlattığımız yol kazıma işlemlerine başlamış bulunmaktayız. Bu çalışmanın akabinde sıcak asfalt dökümü yaparak, kısa süre içerisinde yolu hizmete açacağız." dedi.

Kaynak: AA

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