Sivas'ın Suşehri ilçesinde salgın denetimleri sürüyor
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.
İlçe genelinde tüm birim müdürlüklerinden oluşturulan denetim ekipleri, iş yerlerini denetleyerek maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.
Kaymakamı Hidayet Sarı, 8 Mayıs itibarıyla ilçe genelinde vaka sayısının 52 olduğunu ifade etti.
Tedbirlerin gevşetilmeyeceğine dikkati çeken Sarı, tedbirlere uyulmaması halinde vaka sayısının artabileceğini vurguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara