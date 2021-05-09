Sivas'ın Suşehri ilçesinde salgın denetimleri sürüyor
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde salgın denetimleri sürüyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde salgın denetimleri sürüyor
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

İlçe genelinde tüm birim müdürlüklerinden oluşturulan denetim ekipleri, iş yerlerini denetleyerek maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

Kaymakamı Hidayet Sarı, 8 Mayıs itibarıyla ilçe genelinde vaka sayısının 52 olduğunu ifade etti.

Tedbirlerin gevşetilmeyeceğine dikkati çeken Sarı, tedbirlere uyulmaması halinde vaka sayısının artabileceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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