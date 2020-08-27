Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğretmenevi inşaatı devam ediyor
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğretmenevi inşaatı devam ediyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yapımına başlanan öğretmenevi inşaatı devam ediyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğretmenevi inşaatı devam ediyor
27.08.2020 17:23 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:23

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yapımına başlanan öğretmenevi inşaatı devam ediyor.

Kaymakam Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Yüksel Çifci ve Öğretmenevi Müdürü Volkan Karadağ, inşaatta incelemelerde bulundu.

İnşaatın dış mimarisinin ilçeye yakışır olduğunu belirten Kaymakam Sarı, "Öğretmenevi kısa sürede bitecek. Tamamlandığı zaman 5 yıldızlı otel konforunda olacak." dedi.

Belediye Başkanı Yüksel ise, "İlçe idarecileri olarak, eğitime ve eğitimciye verilen önem bir daha tescillenmiş oldu. Kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen öğretmenevi, eğitim camiasına ve ilçe halkımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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