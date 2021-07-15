Sivas'ın Şarkışla ve Suşehri ilçelerinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri

Sivas'ın Şarkışla ve Suşehri ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sivas'ın Şarkışla ve Suşehri ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şarkışla'da Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde, 15 Temmuz'u anlatan resim sergisi açıldı.

Sergiyi gezen Kaymakam Necati Aktan, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Taş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz ve ilçe protokolü, daha sonra şehit aileleri ile gazileri evlerinde ziyaret etti.

15 Temmuz şehitleri için Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'nde okutulan mevlidin ardından, Şarkışla Garnizon Şehitliği'nde dua edilerek şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Suşehri

Suşehri ilçesinde de anma etkinlikleri kapsamında Kaymakamı Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve ilçe protokolü, şehit mezarlarını ziyaret etti.

Balhatun Camisi'nde şehitler için düzenlenen mevlit programının ardından Gençlik Merkezince organize edilen fotoğraf sergisi gezildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş