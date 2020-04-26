Sivas'ın ramazanda vazgeçilmezi Paşabahçe'de, koronavirüs sessizliği Sivas'ın ramazanda vazgeçilmezi Paşabahçe'de, koronavirüs sessizliğiSİVAS'ta ramazan ayında iftarın vazgeçilmez yerlerinden biri olan Paşabahçe Mesire Alanı, koronavirüs sessizliğine büründü.

Sivas'ın ramazanda vazgeçilmezi Paşabahçe'de, koronavirüs sessizliği

SİVAS'ta ramazan ayında iftarın vazgeçilmez yerlerinden biri olan Paşabahçe Mesire Alanı, koronavirüs sessizliğine büründü.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe mesire alanı, yaz-kış Sivaslıların en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Haftanın 7 günü, şehir hayatından uzaklaşıp stres atmak, doğa ile iç içe olmak ve piknik yapmak isteyenlerin vazgeçilmez yeri olan Paşabahçe, görsel güzellikleriyle her mevsim ilgi çekiyor. Kışları beyazlığı ile etkiliyen Paşabahçe, yazın ise yeşilliği içinde barındırıyor. Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören mesire alanı, fotoğraf meraklılarının da tercih ettiği alanların başında geliyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ayrı bir güzelliğe bürünen Paşabahçe, son zamanlarda ise en sessiz günlerini yaşıyor. Kentte koronavirüs nedeniyle piknik yapmanın yasak olması, Sivaslıları Paşabahçe Mesire Alanı'ndan mahrum bırakıyor. Ramazan ayında iftarın vazgeçilmez mekanı olan Paşabahçe, ilk defa ziyaretçilerini ağırlayamıyor. Girişin kapatıldığı mesire alanında sadece yaşamını sürdüren sokak hayvanları kaldı. Paşabahçe'deki sessizlik drone ile havadan görüntülendi

Kaynak: DHA